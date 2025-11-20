justícia
El Constitucional avala el rebuig a la demanda milionària dels Cierco contra l'Estat
El Tribunal conclou que no s'han vulnerat els drets dels expropietaris de BPA
El Tribunal Constitucional valida en una sentència dictada aquesta setmana la decisió de la sala administrativa del Superior de rebutjar la demanda milionària de la família Cierco contra l'Estat, uns 365 milions d'euros que reclamaven per la pèrdua de valor de les accions de BPA arran de la intervenció de l'entitat bancària. Els expropietaris del banc (eren titulars d'un 75% de les accions) van presentar dos recursos d'empara contra les dues sentències del Superior relacionades amb la reclamació en els quals al·legaven vulneracions del dret a la jurisdicció, a la defensa i un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en dret. El Constitucional conclou que no s'han produït les vulneracions al·legades i condemna els recurrents a pagar les costes del procés.
Els expropietaris han basat el dret a ser indemnitzats en la suposada responsabilitat administrativa de l'Estat en l'afer per no haver actuat després de l'advertiment verbal de l'ambaixada dels Estats Units l'agost del 2014 i per haver-ho fet després de forma precipitada, arran de la nota verbal del FinCEN el març del 2015. Afegien que no s'havia pronunciat encara la justícia penal en relació al suposat blanqueig i que els comptes sospitosos d'activitat il·lícita tenien una repercussió mínima en el banc.
El Constitucional resol que les decisions de la justícia ordinària estan fonamentades i no són arbitràries. "Si bé els recurrents manifesten, en la seva argumentació del recurs d'empara, una intensa oposició respecte del fons de la decisió impugnada, no aconsegueixen demostrar que aquesta vulneri els seus drets constitucionals". L'Alt Tribunal sosté que la sala administrativa exposa "de manera clara" que les mancances de supervisió del banc sobre els fons dels seus clients no són imputables als òrgans de control de l'Estat i que, per tant, el "dret a indemnització no pot prosperar".