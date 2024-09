La Batllia desestima la reclamació de 365 milions dels Cierco per BPA

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Batlles ha rebutjat la demanda que els exmàxims accionistes de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini i Ramon Cierco, la seva família i diverses societats van presentar contra el Govern, l'Institut de Finances (INAF), actualment AFA, i contra l'Agència de Resolucions Bancàries (AREB) per la intervenció del banc. L'acció judicial iniciada el novembre del 2016 reclamava l'anul·lació de les resolucions i el pagament d'una indemnització als demandants de 365 milions d'euros a abonar solidàriament pels perjudicis patrimonials per haver perdut la propietat del banc el març del 2015.

La sentència afirma que es desestima la demanda de la reclamació i declara que totes les resolucions impugnades pels Cierco són ajustades a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa de les parts demandades. La decisió del Tribunal de Batlles es pot apel·lar davant la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia en un termini de vint dies hàbils. El Tribunal de Batlles assenyala que el fonament de la reclamació ja ha estat resolt en altres pronunciaments judicials.

La demanda dels Cierco al·legava inacció del Govern per no haver reaccionat degudament i amb el temps oportú als advertiments rebuts des del govern dels Estats Units en la nota del 2014 i argumentava que això havia derivat en la nota del FinCEN del 10 de març del 2015 que va provocar la intervenció de BPA. Els demandants asseguraven en la reclamació judicial que la UIFAND i l'INAF "varen negligir en la supervisió i inspecció de l'entitat intervinguda" perquè no hi ha accions de l'INAF que indiquin que es va actuar "per corregir eventuals disfuncions o salvaguardar l'estabilitat del sistema financer andorrà". I afegien que hi havia incompliments posteriors a la publicació de la nota del FinCEN i que es va decidir la resolució del banc de manera "precipitada" i ressalten que "BPA no era inviable i s'hauria d'haver estudiat la possibilitat d'un procés de reestructuració".