PROJECTE DE PRESSUPOST
Els ingressos del lloguer assequible suposaran 800.000 euros el 2026
El càlcul de l’Institut de l’Habitatge és que onze blocs del parc públic ja tinguin inquilins, xifra que suposa 270 pisos
L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ja ha començat a ingressar mensualitats del parc públic de lloguer assequible aquest 2025, però la partida ha de fer un salt endavant notable l’exercici vinent per les adjudicacions d’immobles previstes i que suposarien tancar el període amb onze edificis i 270 pisos amb inquilins. El projecte de pressupost fa una projecció que té en compte que l’ocupació no serà completa en tots els casos perquè els habitatges s’aniran incorporant de forma progressiva a mesura que s’entreguen les obres i es culmina el procés administratiu per entregar-los, però també perquè no tots trobin llogater o per casos de morositat. El resultat és una projecció de recaptació de 791.457 euros.
De quatre edificis es percebrien les dotze mensualitats, que són els que ja a hores d’ara han culminat el procés d’adjudicació: l’edifici lauredià de Verge de Canòlich, el de Tobira de la capital, el bloc de Sant Joan de Caselles a Canillo i el darrer del qual s’ha fet oferta pública, el de Roureda de Sansa, també a Andorra la Vella. Del que serà la propera oferta pública, l’antic hotel Hermus d’Encamp, es calcula una ocupació durant deu mesos. Després arribaria el Font de Ferro, situat a la CG-1, a tocar de la rotonda d’Aixovall; en aquest cas es preveuen vuit mesos. La cadena continua amb els edificis Ribasol d’Arinsal, que suposen la promoció més voluminosa, amb 70 pisos. En el darrer quadrimestre de l’any, s’haurien de poder entregar les claus de l’edifici Borda Nova I, també a Andorra la Vella (quatre mesos amb inquilins), els blocs A i B del coll d’Ordino (el primer operatiu durant tres mesos i el segon, només al desembre) i el del carrer Doctor Palau de Sant Julià (dos mesos de mensualitats).
Les partides
La recaptació es fa en funció del preu estimat per metre quadrat segons el reglament del lloguer assequible i oscil·la entre els 7,8 euros de Canillo (el més barat) als 10,42 euros dels edificis d’Andorra la Vella. El resultat, tenint en compte el preu estimat i les variables de la calendarització –quan estarà disponible cada bloc–, és de 989.321 euros. Però el projecte de pressupost resta eventuals “costos de morositat i no ocupació” que xifra en 197.864 euros, cosa que dona com a resultat els 791.457 euros apuntats a l’inici. Malgrat que es calcula que estarà ocupat a partir de mitjans de l’any que ve, la recaptació més gran es preveu pels pisos de Ribasol, tenint en compte que són 70 i sumen una superfície de 4.805 metres quadrats; s’estimen 229.205 euros amb un preu per metre quadrat de 7,95. I la xifra més baixa són els 2.336 euros per les dues mensualitats del bloc del carrer Doctor Palau de Sant Julià; són només tres habitatges. L’Institut també gestiona el bloc de protecció pública Aristot Mora, que són 22 pisos més. Tot plegat fa que la partida d’ingressos augmenti en un 54% respecte al pressupostat enguany “gràcies a la previsió de cobrament de les rendes dels edificis que s’han començat a gestionar durant el 2025 i els que s’incorporaran al parc públic durant el 2026, i arribi fins a una previsió de 876.398 euros”. Aquest augment de l’autonomia financera redueix en un 48,24% (329.944 euros) les transferències corrents del Govern i incrementen en 44.000 euros les de capital. El resultat és una injecció de 428.972 euros. El capítol de despeses creix un 2,5%, fins als 1,38 milions. Augmenta la de personal per algunes incorporacions (un tècnic, un administratiu i conserges) i revisió de graelles i s’han ajustat a la baixa les despeses corrents. La inversió inclou un suport informàtic “que permeti fer una gestió àgil i eficient de tot el parc públic” i s’adquirirà un vehicle. A càrrec de l’Institut també hi ha les despeses de manteniment associades als edificis ja ocupats o que es vagin ocupant. L’objectiu final és que “els ingressos provinents del mateix parc públic o d’altres fonts permetin que l’INH acabi sent autosuficient”. De moment, no serà l’any que ve.
ESMENA A LA TOTALITAT DE CONCÒRDIA
EL PARC PÚBLIC
