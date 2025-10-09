ARRENDAMENT ASSEQUIBLE
Els habitatges del carrer Roureda de Sansa s’adjudiquen als inquilins
El lloguer mensual d’aquests catorze pisos varia entre els 394 i els 718 euros
Els catorze pisos de lloguer assequible del carrer Roureda de Sansa ja tenen inquilins. L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) va fer pública ahir la llista de les famílies que s’han convertit en adjudicatàries d’una unitat immobiliària d’aquest edifici del parc públic en el sorteig que es va celebrar divendres passat davant el notari Jordi Junyer, segons publica el BOPA.
Els pisos d’una i dues habitacions han estat llogats per un preu mensual d’entre 394,04 euros el més baix i 717,83 euros el més alt. Els lloguers finals se situen per sota dels 464,31 a 723,14 euros establerts inicialment en l’oferta de l’INH, perquè s’han rebaixat en el cas dels inquilins per als quals el lloguer suposava més d’un 30% dels ingressos, tal com fixen les condicions dels lloguers del parc públic d’habitatge. La llista que es va fer pública ahir indica que dos dels pisos s’han llogat per menys de 400 euros; quatre superen per molt poc aquesta xifra; un inquilí pagarà 461,1 euros mensuals; quatre adjudicataris tindran rendes d’entre 500,68 i 545,4 euros; un altre abonarà 655,22 euros, i dos pagaran una mica més de 700 euros. Les persones adjudicatàries encara han de passar el tràmit de signatura del contracte de cessió administrativa d’ús d’habitatge públic de preu assequible i han d’aportar el dipòsit associat a la fiança. El procediment es completarà en un termini d’un mes, segons especifica l’edicte. Aquesta adjudicació s’ha fet en una única convocatòria i no ha calgut repetir l’oferta. La pròxima oferta d’habitatges del parc públic a preu assequible serà la dels 20 pisos de l’antic hotel Hermus d’Encamp.