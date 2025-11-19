Control fronterer
Concòrdia denuncia una "manca de planificació" de Govern amb el tema Entry/Exit
La formació no entén que, després de mesos de negociacions encara no hi hagi un full de ruta establert i demanen que la ministra Tor comparegui per explicar com estan les converses amb Espanya
El grup parlamentari de Concòrdia ha sol·licitat, a través de la Comissió Legislativa d’Afers Exteriors, la compareixença de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, per explicar la situació generada arran de l’entrada en vigor a Espanya del nou sistema de control fronterer europeu Entry/Exit, avançada respecte al calendari previst. La formació denuncia una “manca de planificació” per part del Govern que, asseguren, ha provocat “desconcert” i incertesa entre les empreses andorranes.
Concòrdia lamenta que, després de mesos de negociacions per buscar solucions adaptades a les particularitats del Principat, el país es trobi en un escenari “sobrevingut” i sense informació clara sobre l’estat de les converses amb Espanya. A les portes de la temporada d’hivern, el sector turístic —especialment hotels, restaurants i estacions d’esquí— expressa la seva preocupació per poder contractar personal resident a l’espai Schengen, tal com exigeix el nou sistema.
La formació alerta que aquesta situació evidencia la vulnerabilitat del model laboral del sector turístic i posa de manifest una problemàtica estructural: la manca d’habitatge assequible. Segons Concòrdia, molts treballadors opten per residir a la Seu d’Urgell per l’elevat cost de lloguer al Principat, i això dificulta encara més l’aplicació de l'Entry/Exit. Per tot plegat, el grup reclama explicacions urgents sobre les negociacions amb Espanya i solucions immediates per reconduir la situació.
