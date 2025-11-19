Control fronterer

Concòrdia denuncia una "manca de planificació" de Govern amb el tema Entry/Exit

La formació no entén que, després de mesos de negociacions encara no hi hagi un full de ruta establert i demanen que la ministra Tor comparegui per explicar com estan les converses amb Espanya

El líder de Concòrdia, Cerni Escalé, al Consell General

El líder de Concòrdia, Cerni Escalé, al Consell General

Andorra la Vella

El grup parlamentari de Concòrdia ha sol·licitat, a través de la Comissió Legislativa d’Afers Exteriors, la compareixença de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, per explicar la situació generada arran de l’entrada en vigor a Espanya del nou sistema de control fronterer europeu Entry/Exit, avançada respecte al calendari previst. La formació denuncia una “manca de planificació” per part del Govern que, asseguren, ha provocat “desconcert” i incertesa entre les empreses andorranes.

Concòrdia lamenta que, després de mesos de negociacions per buscar solucions adaptades a les particularitats del Principat, el país es trobi en un escenari “sobrevingut” i sense informació clara sobre l’estat de les converses amb Espanya. A les portes de la temporada d’hivern, el sector turístic —especialment hotels, restaurants i estacions d’esquí— expressa la seva preocupació per poder contractar personal resident a l’espai Schengen, tal com exigeix el nou sistema.

La formació alerta que aquesta situació evidencia la vulnerabilitat del model laboral del sector turístic i posa de manifest una problemàtica estructural: la manca d’habitatge assequible. Segons Concòrdia, molts treballadors opten per residir a la Seu d’Urgell per l’elevat cost de lloguer al Principat, i això dificulta encara més l’aplicació de l'Entry/Exit. Per tot plegat, el grup reclama explicacions urgents sobre les negociacions amb Espanya i solucions immediates per reconduir la situació.

