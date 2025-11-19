Moda
Carlemany esdevindrà passarel·la en la primera gran desfilada del Shop in Andorra Festival
La inauguració s'avançarà a les 17.45 h de dissabte per garantir més confort davant la baixada de temperatures
Andorra es prepara per viure aquest dissabte un dels actes estrella del Shop in Andorra Festival: la primera gran desfilada de moda a l’aire lliure, que transformarà l’avinguda Carlemany d’Escaldes-Engordany en una passarel·la de més de 400 metres. L’esdeveniment, pensat per convertir la parròquia en epicentre de les compres i les tendències, s’avança a les 17.45 h per evitar les baixes temperatures previstes al vespre.
PARRÒQUIES
El Shop In Festival programa més de cent activitats per a tots els públics
Pedro García
Una seixantena de models exhibiran conjunts cedits per diverses botigues especialitzades del país, com Gallery, LBD, Luo, Pollyanna, Pyrénées, Via Moda i Viladomat. El recorregut s’estendrà des de la plaça de l’Església fins a tocar de la plaça Coprínceps.
La cita aposta pel talent local: la mezzosoprano Maria Soler interpretarà en directe la banda sonora, i la prestigiosa creadora Esther Garcia Capdevila, amb més de 3.000 desfilades a l’esquena, n’ha conceptualitzat la posada en escena.
PARRÒQUIES
L’Eix Central premia la fidelitat dels clients amb un sorteig de 10.000 euros
Redacció
La desfilada vol consolidar-se com un nou reclam dins la 12a edició del Festival, que durant tres setmanes omple el país d’espectacles, actuacions i activitats comercials.