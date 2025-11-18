Política
La doble coalició de Liberals impulsa la plataforma amb Ciutadans Compromesos i Acció
Acció i Liberals han tancat un acord de coalició que marca l'inici de la plataforma a la que se sumaria Ciutadans Compromesos (CC), amb qui Liberals també té una coalició. La reconciliació d'Acció amb la formació de la qual van sortir, Liberals, no suposa la creació d'un partit únic però sí que es farà una executiva mixta perquè la coalició sigui més estable, segons han explicat les fonts consultades.
Liberals té ara mateix una coalició amb CC que ha suposat la integració del conseller general liberal, Víctor Pintos, en el grup parlamentari de Carles Naudi i Manuel Linares. L'acord tancat ahir entre les formacions que lideren Cristina Rico i el conseller general Marc Magallon té com a objectiu que la coalició acabi sent de tres amb la participació de CC i fins i tot que es pugui ampliar a quatre membres perquè es puguin coaligar amb Demòcrates per Andorra.
Liberals celebrarà un congrés dilluns vinent per ratificar l'acord assolit amb Acció i també el que tenen amb CC. I el mateix dia hi haurà congrés de la formació que lidera Carles Naudi per ratificar l'acord que tenen amb Liberals. L'executiva de Liberals quedarà formada per Cristina Rico com a presidenta, Agustí Pifarré a la secretària general i Jordi Cerqueda i Víctor Pintos es mantenen com a vicepresidents.
L'entesa amb Liberals no suposa per ara cap canvi per a Acció ja que Marc Magallon seguirà formant part del grup parlamentari demòcrata i també mantindran els representants que tenen al Govern. I tampoc hi haurà canvis per a Liberals al Consell.
