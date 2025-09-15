MOVIMENTS POLÍTICS
Naudi tanteja Magallon per al CC nacional
El líder del partit treballa per incorporar l’altre ‘liberal’ al grup parlamentari com ha fet Pintos
Les maniobres de Carles Naudi per bastir un projecte polític d’àmbit nacional no s’aturen. Si a principis de la setmana passada es feia oficial la incorporació del conseller no adscrit Víctor Pintos al grup parlamentari de Ciutadans Compromesos (CC), ara ja s’ha fixat un nou objectiu. Es tracta de l’altre “conseller liberal” a la Cambra, Marc Magallon, a qui, segons fonts properes a Naudi, està tantejant perquè també entri a formar part del seu equip al Consell. Així, es faria evident de manera inequívoca que s’afegeix a l’aventura de projectar-se a tot el país des de la parròquia de la Massana, on va néixer i on només és hegemònic CC, amb l’objectiu posat en les properes eleccions generals. Si aconsegueix convèncer Acció –força a què pertany Magallon– es farà fort a l’espai més a la dreta de l’espectre polític, en aquest moment orfe de representació –Carine Montaner la podrien qualificar de populisme ultra– i pel qual competeixen els de Virtus i la futura formació que està provant d’articular l’excònsol lauredià Josep Majoral. Alhora que tancaria dos fronts d’una tacada. Per un cantó cobriria més territori, tot i que si ens atenim als resultats electorals, de forma molt discreta, i per l’altre, faria el primer pas cap a la refundació del partit Liberals, trencat en dos poc abans de la cita elecoral del 2023. Perquè Víctor Pintos i Marc Magallon eren companys fins fa dos dies abans que Jordi Gallardo fes saltar pels aires el partit i s’escindís. Ara bé, després de veure com els va anar per separat, podria ser una segona oportunitat.
El cas de Magallon, però, presenta diferències importants respecte al de Pintos. La més rellevant és que el primer és membre del grup parlamentari de DA, del qual s’hauria de donar de baixa per desplaçar-se cap a CC. Pel que fa a la majoria que dona suport al Govern no canviaria res, perquè el moviment de conseller seria entre dos grups que van junts. Una relació que Naudi no té la més mínima intenció d’alterar en aquesta legislatura. Duri el que duri i es posin sobre la taula temes de màxima complexitat. Com l’amnistia als germans Cierco, les limitacions al creixement llegit en clau de sector de la construcció o els topalls als lloguers. Una altra cosa és el que pot passar en el cas que vagin per separat a les eleccions, tal com es preveu, i en funció del resultat fos necessari que s’entenguessin per poder formar Govern. Les exigències serien unes altres, això sí, sempre vinculades al nombre de parlamentaris obtinguts per cada un.