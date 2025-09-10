TREBALL CONJUNT
Víctor Pintos oficialitza la incorporació a CC
Víctor Pintos formarà part del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos (CC) a partir d’aquest període de sessions, tal com havia avançat el Diari el 7 d’agost. El conseller no adscrit i militant de Liberals serà part de la majoria parlamentària que dona suport al Govern amb DA i CC. La incorporació de Pintos a CC es justifica per la “coincidència de criteris i l’afinitat programàtica”, i respon “a la voluntat compartida de treballar conjuntament, sumant iniciatives”.