Montaner demana per què la CASS destina 1,6 milions a preparar-se per a l'acord d'associació

Andorra Endavant consideren que és una "despesa incomprensible i políticament injustificable"

Carine Montaner en una sessió al Consell General d'Andorra

Andorra la Vella

La presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha entrat aquest dilluns una pregunta oral al Govern per saber per què la CASS vol destinar 1,6 milions d'euros el 2026 per preparar-se per a l’“eventual” entrada en vigor de l’acord d’associació amb la Unió Europea.

Montaner considera que es tracta d’una despesa “incomprensible i políticament injustificable”, atès que l’acord amb la UE encara no ha estat sotmès a referèndum ni ratificat pel Consell General d'Andorra ni pel poble andorrà, i no existeix cap garantia jurídica que arribi a entrar en vigor. "És difícil d’entendre que es destinin 1,6 milions d’euros de diners públics per adaptar estructures a un acord que pot no ser aprovat", ha afirmat la consellera general, que ha suggerit que la CASS podria haver optat per un estudi d’impacte objectiu per un cost molt inferior, "d'entre 50.000 i 70.000 euros".

Des d’Andorra Endavant s’ha recordat que la gestió del diner públic ha de basar-se en la prudència, la proporcionalitat i el rigor.

