150 persones s'interessen per la tècnica de la pedra seca
Les jornades, que duraran fins al diumenge, tenen com a objectiu impulsar la conservació i transmissió d’aquest mètode arquitectònic, declarat patrimoni immaterial
Aquest divendres s’han inaugurat les XIII Jornades de Pedra Seca – Trobada de l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, que per primer cop se celebren a Andorra, amb més de 150 assistents reunits al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Les jornades, que s’allargaran fins diumenge, tenen com a objectiu impulsar la conservació i transmissió d’aquesta tècnica constructiva tradicional, reconeguda com a patrimoni cultural immaterial per la UNESCO el 2018 i, al Principat, el 2024.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha inaugurat l’acte destacant el compromís del Govern amb la preservació de la pedra seca i recordant els avenços fets al país, com la catalogació i restauració d’estructures i l’organització de tallers formatius per transmetre l’ofici a les noves generacions.
Bonell ha subratllat la importància de la col·laboració institucional i privada, i ha elogiat el paper del Centre Sociocultural de Cal Pal i d’entitats com l’APSAT, la Fundació del Solà o la Comunitat de Treball dels Pirineus.
Les jornades s’estructuren en tres blocs de debat —recerca, formació i arquitectura tradicional— i compten amb una quarantena d’investigadors. També s’hi ha previst un taller familiar de construccions en miniatura dissabte al matí.
L’esdeveniment està organitzat pel departament de Patrimoni Cultural amb la col·laboració de l’APSAT i els socis del projecte europeu Interreg POCTEFA Petra, que promou la cooperació transpirinenca entre Espanya, França i Andorra.
