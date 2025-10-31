JORNADES
Andorra participa en vuit projectes europeus de Poctefa
Un total de vuit projectes europeus del programa de cooperació Espanya-França-Andorra (Poctefa 2021-2027) comptaran amb participació andorrana, segons la resolució de la segona convocatòria. El programa promou la col·laboració entre territoris pirinencs per fomentar la innovació, la sostenibilitat i la cohesió social, contribuint a un desenvolupament equilibrat de l’espai pirinenc. Les iniciatives aborden àmbits com, per exemple, les energies renovables, la recerca científica, la salut, la formació o la gestió d’espais naturals, amb l’objectiu de construir un futur més verd i inclusiu. Els comuns d’Ordino i la Massana participen en el projecte PP3N, orientat a la protecció de l’arc pirinenc de les Tres Nacions i a la promoció d’activitats sostenibles. El ministeri de Cultura participa en Pyrépat, dedicat a preservar el patrimoni comú dels Pirineus, vinculat a la candidatura a patrimoni mundial de la Unesco.