Patrimoni nacional

Les XIII jornades transpirinenques de la pedra seca se celebraran del divendres al dissabte

La iniciativa té com a objectiu impulsar la promoció, la conservació i la transmissió d’aquesta tècnica constructiva tradicional d'Andorra

Un moment durant les jornades de la pedra seca l'any passat

Un moment durant les jornades de la pedra seca l'any passatGovern d'Andorra

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Andorra serà l’escenari, del 14 al 16 de novembre, de les Jornades de Pedra SecaXIII Trobada de l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, un esdeveniment que reunirà persones expertes, artesanes i amants del patrimoni per debatre i reflexionar sobre la tècnica constructiva de la pedra seca.

Les jornades tenen com a objectiu impulsar la promoció, la conservació i la transmissió d’aquesta tècnica tradicional, reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO el 2018, i declarada patrimoni cultural immaterial d’Andorra el 2024.

Entre les activitats previstes, destaca un taller familiar de construccions en miniatura que se celebrarà dissabte, d’11 a 15 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’activitat, conduïda per Jaume Deu Roig, permetrà als infants descobrir l’art de la pedra seca construint petits murs amb materials adaptats, combinant joc, creativitat i coneixement del patrimoni.

Les jornades estan organitzades pel departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, juntament amb l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) i els socis del projecte transfronterer Interreg POCTEFA Petra, cofinançat al 65% per la Unió Europea.

El projecte, de caràcter cultural i transpirinenc, busca revalorar, preservar i promoure el patrimoni arquitectònic en pedra seca al Pirineu, amb la col·laboració de la Comunitat de Treball dels Pirineus, universitats, institucions culturals i diversos comuns del país.

tracking