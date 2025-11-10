Patrimoni nacional
Les XIII jornades transpirinenques de la pedra seca se celebraran del divendres al dissabte
La iniciativa té com a objectiu impulsar la promoció, la conservació i la transmissió d’aquesta tècnica constructiva tradicional d'Andorra
Andorra serà l’escenari, del 14 al 16 de novembre, de les Jornades de Pedra Seca – XIII Trobada de l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, un esdeveniment que reunirà persones expertes, artesanes i amants del patrimoni per debatre i reflexionar sobre la tècnica constructiva de la pedra seca.
Les jornades tenen com a objectiu impulsar la promoció, la conservació i la transmissió d’aquesta tècnica tradicional, reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO el 2018, i declarada patrimoni cultural immaterial d’Andorra el 2024.
Entre les activitats previstes, destaca un taller familiar de construccions en miniatura que se celebrarà dissabte, d’11 a 15 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’activitat, conduïda per Jaume Deu Roig, permetrà als infants descobrir l’art de la pedra seca construint petits murs amb materials adaptats, combinant joc, creativitat i coneixement del patrimoni.
Les jornades estan organitzades pel departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, juntament amb l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) i els socis del projecte transfronterer Interreg POCTEFA Petra, cofinançat al 65% per la Unió Europea.
El projecte, de caràcter cultural i transpirinenc, busca revalorar, preservar i promoure el patrimoni arquitectònic en pedra seca al Pirineu, amb la col·laboració de la Comunitat de Treball dels Pirineus, universitats, institucions culturals i diversos comuns del país.