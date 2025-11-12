Igualtat
Govern es farà càrrec d'indemnitzacions a les víctimes de violència de gènere
La nova norma també preveu que es pugui reclamar a l’autor del delicte les quantitats abonades
El consell de ministres ha aprovat la proposta per retirar la reserva d’Andorra a l’article 30.2 del Conveni d’Istanbul, que obliga els estats a garantir indemnitzacions adequades a les víctimes de violència quan no poden ser compensades per altres vies. La retirada serà efectiva un cop completats els tràmits parlamentaris, tal com ha avançat la secretaria d'Estat d'Igualtat, Mariona Cadena, en roda de premsa posterior al consell de ministres. La nova norma també preveu que el Govern pugui reclamar a l’autor del delicte les quantitats abonades, reforçant així la responsabilitat penal.
NACIONAL
Les agressions sexuals també s’indemnitzaran de manera subsidiària
Redacció
La decisió és possible gràcies a l’entrada en vigor de la Llei 17/2025, que estableix per primer cop a Andorra un sistema de prestacions econòmiques específiques per a víctimes de violència de gènere, domèstica i agressions sexuals, en règim de subsidiarietat.
L’aixecament de la reserva ja va ser anunciat per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, la setmana passada a Ginebra, durant l’Examen Periòdic Universal del Consell de Drets Humans de l’ONU.
NACIONAL
Tor apel·la a l’equilibri entre l’avortament i el marc institucional
Redacció