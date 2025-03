Les agressions sexuals també s’indemnitzaran de manera subsidiària

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les agressions sexuals també estaran incloses en les indemnitzacions per violència de gènere. Així ho recull la proposició de llei de modificació de la llei per a l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, que ahir van entrar a tràmit els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates i Ciutadans Compromesos), Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata, així com el conseller general no adscrit Víctor Pintos. Aquesta modificació, principalment, obligarà el Govern a assumir de manera subsidiària les indemnitzacions, en què també apareixen incloses les agressions sexuals, en aquells casos que l’agressor no vulgui o no pugui satisfer-les a causa que es declari insolvent.