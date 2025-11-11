Turisme
Ocupació hotelera del 50% a l'octubre
Les xifres d’estades són les millors per aquest mes des del 2018
L’ocupació hotelera a Andorra durant el mes d’octubre del 2025 ha estat del 50,13%, una xifra que representa un augment de 4,72 punts percentuals respecte al mateix mes del 2024, segons informa la Unió Hotelera. L'entitat destaca que es tracta de la millor ocupació per a un mes d’octubre des del 2018.
Les dades publicades indiquen que en el balanç acumulat de l’any, sis dels deu primers mesos del 2025 han registrat els millors nivells d’ocupació dels darrers anys. L’entitat ha valorat positivament aquesta evolució, que afirma confirma "la solidesa de la demanda turística, l'atracció d'Andorra com a destinació d'estiu, d’hivern i ara, també, de tardor".
La Unió Hotelera remarca que a l’octubre ha destacat l’afluència generada per esdeveniments com l’Andorra Masters Cycling, que ha contribuït a l’increment de l’activitat turística. I assenyala que en el període de dotze mesos fins al setembre del 2025, el nombre de turistes que pernocten ha augmentat un 5,9%, mentre que el volum de visitants globals ha caigut un 2,3%.
