REPORTATGE
Roglic, supercampió a Andorra
El ciclista eslovè s'imposa a l’Andorra Cycling Masters, la innovadora prova que reuneix els millors del món i que converteix el centre del país en una desfilada d’estrelles.
Les principals artèries comercials del centre del país van convertir-se ahir en un circuit ciclista i en un plató de luxe en la primera edició de l’Andorra Masters Cycling, que va coronar Primoz Roglic com a campió de campions. El nou esdeveniment impulsat per Andorra Turisme, Wakai i IPG Mediabrands va comptar amb una cronoescalada al coll de la Gallina i un critèrium urbà pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, en una cursa amb la presència també de tres dels altres millors ciclistes del món, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard i Isaac del Toro. L’objectiu, el rodatge d’un docushow d’uns 50 minuts que veurà la llum a finals de novembre, en què es mostraran les interioritats de la prova i la preparació dels ciclistes seguint el relat d’Andorra com a destí ciclista prèmium.
“M’ha sorprès la quantitat de persones que han vingut, especialment a la ciutat amb tota la gent”
“Era un format diferent i ha estat una bona manera d’acabar la temporada”
L’acció va arrencar al matí amb una cronoescalada al coll de la Gallina que va tenir la victòria de Roglic davant de Pogacar, Del Toro i Vingegaard, en un primer tram que va comptar amb presència de públic, tant a la sortida com a l’arribada, on molts valents van animar-se a pujar el port en bici per veure els seus ídols. El gruix de la gent va reunir-se a la capital i Escaldes, on hi havia la segona part de la prova, un critèrium en què els corredors havien de fer 15 voltes a un traçat urbà entre la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella i l’església de Sant Père Màrtir escaldenca, amb les avingudes Meritxell i Carlemany, plenes sempre de turistes i vianants, convertides en l’escenari d’un esprint. I és que després d’atacs d’uns i altres, aquí el més ràpid va acabar sent Del Toro, que va imposar-se a Roglic, però sumant les puntuacions de les dues proves, va ser l’eslovè qui va endur-se el triomf final (55 punts) i va superar el mexicà (51), Pogacar (42) i Vingegaard (36), en una jornada innovadora que va permetre al públic gaudir dels millors del món ben a prop en un escenari gens habitual.
“Córrer amb només quatre ciclistes és diferent, òbviament, però també és especial”
“Els quatre corredors estan molt contents de com ha anat tot i de la benvinguda”
Una experiència diferent
Els protagonistes de l’esdeveniment van mostrar-se satisfets per aquesta prova, i el vencedor final, Primoz Roglic, va assenyalar que “sí que era una cursa estranya, però, si soc honest, m’ha agradat molt”, a més d’afegir que “m’ha sorprès la quantitat de gent que ha vingut, ha començat aviat amb la cronoescalada i ha estat molt bonic, especialment aquí a la ciutat amb tota la gent”. Per últim, qüestionat per si li agradaria tornar a una prova així en el futur, va assenyalar que “per descomptat”, a més de cloure que l’esdeveniment “m’ha agradat molt”.
“L’impacte que hi haurà serà internacional, el més gran que hem tingut a Andorra”
En la mateixa línia, el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, va explicar que “ha estat una cursa molt diferent de la resta, però ha estat genial i una molt bona experiència”, i va agregar que “córrer contra tres dels millors del món ha estat maco, en un format diferent, i crec que ha estat una bona manera d’acabar la temporada”. Per acabar, el danès Jonas Vingegaard va afirmar que “ha estat força divertit i realment ho he gaudit molt”, i va concloure que “córrer amb només quatre ciclistes és diferent, òbviament, però també és especial, he estat quart, no ha estat el millor resultat per a mi, però ho he gaudit”.
Satisfacció a Turisme
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va afirmar sobre l’Andorra Cycling Masters que “tot ha anat fantàstic, la cronoescalada ha estat molt bona i la prova urbana ha estat ben acollida pel públic”. També va afegir que “hem parlat amb els quatre corredors i estan molt contents de com ha anat tot i de la benvinguda que hi ha hagut aquí i de poder donar a conèixer Andorra a través del ciclisme”. D’altra banda, Torres va descartar repetir l’esdeveniment. Al seu torn, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va declarar que “el docushow és la part diferenciadora d’aquesta prova, i l’impacte que hi haurà serà internacional, l’impacte més gran que hem tingut a Andorra”.