Les empreses de transport de luxe no veuen Uber com una competència. Tal com han declarat a ANA fonts del sector, "el que prioritza el client" d'aquest tipus de servei "és la fidelitat, el confort i la confiança". "Uber li enviarà una persona diferent cada dia" i, per tant, "s'acaba perdent aquest tracte humà", relaten. "No és el mateix que tu vagis a un comerç de tota la vida, que estàs acostumat a anar-hi, que et coneixen a tu, la família, que te'n vagis a comprar a una gran superfície", expliquen.
Per contra, les fonts consultades sí que consideren que l'arribada d'Uber pot ser una competència per als taxistes urbans, una posició que difereix de la feta pública dilluns per l'ATA i l'ATI després de la reunió que ambdues associacions van mantenir amb el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, que ho veuen més com una incertesa davant la falta de normativa. Primer perquè "hi ha moltes hores del dia que no donen cobertura ni servei, que hi ha vegades que hi ha gent que busca taxis i no en troben"; segon perquè "a Andorra els hi donarien les llicències gratuïtes", mentre que, per exemple, a Barcelona "s'han de comprar" i "poden arribar a valer uns 100.000 euros". "És com que els taxistes sí que han de pagar les seves taxes al Govern", mentre que Uber "pot anar allà i demanar-les", assenyalen.
"Ells tenen preus dinàmics. Són empreses privades. Els taxistes tenen un preu regulat per un taxímetre. Uber no està regulat. Ells el preu, quanta més demanda hi ha, més pujarà", valoren. També, les fonts consultades consideren que "ara a la temporada d'hivern hi ha feina de sobra per a tothom", però que "el problema vindrà de cara a la primavera o a l'estiu", quan "potser, ja no hi ha tants turistes".
