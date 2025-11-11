TRANSPORT
Uber aterrarà el mes vinent amb una flota d’una vintena de vehicles
Taxistes i Govern acceleren la centraleta única per combatre el nou competidor
L’arribada imminent d’Uber al Principat va provocar que les associacions de taxistes i el Govern hagin hagut de moure fitxa per no quedar en fora de joc davant de l’aterratge, el mes vinent, de prop de vint vehicles de transport amb conductor (VTC) de la multinacional americana, com va confirmar el secretari general de Transformació Digital, Mobilitat i Transports, David Forné, després de la reunió amb l’ATA (Associació de Taxistes d’Andorra) i l’ATI (Associació de Taxistes Interurbans). La principal mesura acordada durant la reunió va ser la creació, ja de manera definitiva, de Taxi Andorra, la nova centraleta única, que, segons Forné, s’acabarà de definir durant aquest mes de novembre i que compta amb el vistiplau de les dues associacions.
Forné va explicar que la nova plataforma “serà una eina moderna i digital que permetrà localitzar taxis en temps real i donar millor servei a la ciutadania”. El secretari d’Estat va remarcar que el cost per al Govern serà mínim, ja que les dues associacions n’assumiran les despeses de manteniment. També va reconèixer que “Andorra té un dèficit de taxis”, amb menys d’un vehicle per cada 1.000 habitants, “molt per sota dels països veïns, on podríem estar parlant de tres o quatre taxis per cada 1.000 habitants”, i va apuntar que un cop posada en marxa la centraleta, “es valorarà un augment progressiu del nombre de llicències”.
“Uber agafarà una franja comercial diferent de la del taxi perquè ofereix un servei més prèmium”
Pel que fa a Uber, Forné va explicar que va assabentar-se de l’arribada de l’empresa fa dues setmanes, “quan em va arribar des del Registre de comerç”, però va voler deixar clar que la multinacional “agafa una franja comercial diferent del que ofereix el taxi, perquè es tracta d’un servei segurament més prèmium”.
“La centraleta cobrirà una part, però també funcionarem per WhatsApp i per app”
“Volem doblar el servei de taxi, amb més conductors i més vehicles als carrers”
Armand Godoy, president de l’ATI, i Víctor Ambor, de l’ATA, van parlar de “preocupació” per l’arribada d’Uber, però no de “por” per la possible pèrdua de treballadors i serveis. Ambor va posar sobre la taula la possibilitat de “doblar el servei de taxis, amb més taxistes i més vehicles als carrers”, tot i no tenir les dades per una “mala organització en els darrers anys”, com va assegurar. Per la seva banda, Godoy va agrair la implicació del Govern i va confirmar que l’arribada de la centraleta unificada “cobrirà una part de les necessitats dels usuaris, però després hi haurà un seguit d’eines que arribaran per darrere, com ara una aplicació, serveis per WhatsApp o web. Crec que són bones notícies per a tota la població”.
Sens dubte, l’arribada d’Uber ha propiciat l’entesa entre les dues associacions, que van declarar que “hem agafat un bon camí i ara hem de tirar endavant fins a unificar tot el sector i treballar per la ciutadania a partir d’aquesta nova plataforma”. Tot i això, tant l’ATA com l’ATI van confirmar que feia temps que reclamaven una eina “per treballar de manera més eficient”.