Forné assegura que Uber oferirà un servei "més premium" que el dels taxistes
La nova centraleta única de taxis estarà operativa abans que acabi l'any
L'aterratge d'Uber a Andorra és una realitat i, a la vegada, una amenaça per als taxistes, que avui s'han reunit amb el secretari de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, per tancar l'arribada de la nova centraleta única de taxis "totalment digitalitzada i modernitzada", que s'acabarà d'enllestir durant aquest mes de novembre. Forné ha assegurat que la nova eina, que es dirà "Taxi Andorra", compta amb el vistiplau de l'ATA i l'ATI, que han coincidit que el sector "s'ha de modernitzar" i que Uber no arriba al Principat per fer una competència directa als taxistes, sinó que oferirà un "servei més prèmium".
NACIONAL
Redacció
Des de les associacions, han admès que l'arribada d'Uber "inquieta" però "no genera por" i han mostrat unitat enfront del nou servei, tot i insistir en el fet que "no són competència per què creiem que el seu servei és per a un altre tipus d'usuari", ha remarcat Armand Godoy, de l'ATI. Les dues associacions s'han mostrat unides i "compromeses a tirar endavant aquesta nova forma de treballar" que arribarà en poc.