Cooperació
França celebra el nou pla andorrà contra el contraban i reclama més control dels estancs
L'ambaixador alerta que el tràfic està controlat per xarxes criminals que generen inseguretat a banda i banda de la frontera
L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, ha expressat aquest matí en declaracions al Diari la satisfacció del seu govern davant les mesures anunciades per l’executiu andorrà per combatre el contraban. Segons Eybalin, es tracta d’una avaluació prèvia a la seva aplicació, però París considera que el país “va en la bona direcció”.
“El Govern andorrà ha entès el missatge. El contraban ja no és una activitat de particulars, sinó que està controlat per xarxes criminals, sovint violentes, que poden generar inseguretat tant a França com a Andorra”, ha advertit l’ambaixador. En aquest sentit, ha remarcat que és d’interès comú dels dos països “mantenir aquesta activitat sota control i evitar-ne l’expansió”.
Eybalin ha recordat que ja existeixen col·laboracions entre la gendarmeria francesa, la policia andorrana i la guàrdia civil espanyola, però ha insistit que calia “anar més enllà”. També ha posat com a exemple els efectes negatius del contraban a França, “tant en matèria de salut pública com de seguretat”, i ha recordat un accident mortal ocorregut fa dos anys, en què dues joves franceses van morir atropellades per un contrabandista que tornava d’Andorra amb tabac.
Pel que fa a les crítiques d’alguns estanquers andorrans, l’ambaixador ha estat clar: “No entenc el punt de vista dels comerciants de tabac d’Andorra. Haurien de respectar la normativa andorrana.” Eybalin ha remarcat que, segons el nou pla, s’incrementaran les sancions als establiments que incompleixin les regles i permetin compres per sobre dels límits legals.
“Quan un contrabandista travessa la frontera amb cinquanta cartrons de cigarretes, quan només en pot comprar cinc en efectiu, vol dir que algun establiment no ha respectat la llei andorrana”, ha denunciat. “No sé què més podria fer França”, ha conclòs.