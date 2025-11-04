ECONOMIA
Els tabaquers reclamen a França més implicació contra el contraban
Els comerciants asseguren que la part de cigarretes il·lícites consumides a França provinents d’Andorra és relativament petita
Els comerciants de tabac reclamen més implicació de França en la lluita contra el contraban. El president de l’associació que agrupa el sector, Raül Calvo, va assegurar ahir al programa Parlem-ne, de Diari TV, que el govern francès “entén la nostra situació”, però també va demanar-li “una mica més de col·laboració per controlar les xarxes” dedicades a l’activitat il·lícita. Cal que l’Hexàgon “hi aporti la seva part d’ajuda necessària” perquè a les bandes dedicades al contraban no els sigui tan fàcil venir a comprar tabac a Andorra.
“A França hi ha un problema greu de falsificació de tabac a gran escala”
Calvo va assenyalar que, segons les estimacions d’alguns experts, el 38% del tabac consumit a França no prové del mercat local. “En els últims anys a mesura que han augmentat els impostos al tabac d’una manera molt agressiva, també ho han fet les entrades de producte il·lícit o no domèstic”, va explicar el president de la Unió de Comerciants de Tabac. D’aquest 38%, poc menys de la meitat prové de la “compra turística”. Calvo va posar l’exemple de la família que baixa al Pas de la Casa o a la Jonquera i compra un o dos cartrons. Un quart d’aquest 38% provindria del comerç “que ja és més il·licit”. És a dir, el del turista que compra més tabac –però no gaire més– del permès per la llei. És “la petita picaresca”. La resta és atribuïble al contraban a gran escala i la falsificació. “A França hi ha un problema greu de falsificació de tabac a gran escala dins del territori nacional”, va assegurar. És un negoci il·lícit amb barreres d’entrada relativament petites i una rendibilitat molt gran.
La majoria, lícit
Al capdavall, va concloure el president dels comerciants de tabac, dels 800 milions de cigarrets que s’exporten cada any d’Andorra a França “la immensa majoria” ho fan de manera lícita. “La part atribuïble a les petites xarxes de contraban suposa una part molt petita del consum de tabac” al país gal, va remarcar Calvo. Només d’Espanya, cada any entren a França 3.200 milions de cigarrets. I de Polònia, 1.600 milions.
“Quan un grup de contrabandistes arriba al poble està a la vista de tothom”
Si l’impacte del tabac andorrà en el mercat francès és relativament menor, com és que la situació al Pas de la Casa ha suscitat tanta emergència? Perquè “el problema és molt visible”, va respondre el president dels comerciants. “L’única diferència és que al Pas no hi ha arbres. Quan un grup de contrabandistes arriba al poble està a la vista de tothom, no hi ha res que el dissimuli. I genera una imatge molt negativa”, va afirmar.
El 2024 el pes del tabac en els ingressos de l'Estat era del 18%
L’associació agrupa un centenar de llicències de venda de tabac. Calvo va remarcar que “la gran majoria” respecten la llei. Tot i això, va admetre que hi ha una minoria “que té una visió una mica més distreta i que potser veu el benefici immediat com un objectiu a curt termini”. Un objectiu, va recordar, que l’entitat no comparteix perquè vol preservar el negoci “durant molts anys”.
Quin és el futur del comerç del tabac a Andorra? Els impostos derivats d’aquest negoci encara tenen un pes “relativament important” en els ingressos de l’Estat. El 2024 encara representaven el 18% del total. “A la Unió Europea, el país que depèn més dels impostos del tabac és Bulgària, amb el 6,5% sobre el total. I la mitjana en el conjunt de la UE és de l’1%”, va puntualitzar Calvo. En els pròxims anys, segons el president de l’associació, aquesta dependència s’hauria d’anar reduint, però aquest “no és un camí que es pugui recórrer en quatre dies”. Cal apostar per diversificar l’economia, va concloure Calvo. En aquest sentit, va afegir, el comú d’Encamp ha fet esforços en els últims anys per “transformar” el Pas de la Casa.
Diferencial
La causa principal del contraban de tabac andorrà a França és el diferencial de preu entre els dos països. El preu d’un cartró de tabac a Andorra se situa prop dels 50 euros, mentre que a Espanya puja a uns 60 euros i a França supera els 100 euros. “Nosaltres perdem competitivitat respecte del mercat espanyol perquè ens atansem als seus preus. Per contra, amb França hi ha un diferencial molt gran”, va alertar el president dels tabaquers. La “desestructuració” del mercat europeu de tabac, amb una “disparitat de preus molt important”, és un problema que, per descomptat, han de solucionar els grans estats de la UE, va assenyalar Calvo: “Només cal anar a la Jonquera i veure el circ que s’hi ha muntat.”
Segons dades de la policia, entre els anys 2015 i 2025, les detencions per contraban han representat un percentatge relativament petit del total, amb una mitjana del 2% del total anual. Del període analitzat, l’any en el qual el percentatge ha estat el més alt és el 2025, en què 20 de les 555 detencions fetes al llarg de l’any –el 3,6%– són per contraban de tabac. Més de la meitat d’aquestes detencions s’han fet al Pas de la Casa.