Relacions Exteriors
França afirma que els juristes del Consell Europeu també consideren l'acord mixt
El país veí està obligat a sotmetre el pacte a l'aprovació del Parlament en compliment de l'article 53 de la Constitució
L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, ha afirmat avui en declaracions al Diari que els juristes del Consell Europeu coincideixen amb els juristes francesos a considerar que l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea és mixt. Això implica que el text conté disposicions que depenen de la competència dels estats membres i no exclusivament de la Unió Europea.
Eybalin ha explicat que, segons aquesta interpretació, França està obligada a sotmetre l’acord a l’aprovació del seu Parlament, en compliment de l’article 53 de la Constitució francesa, que estableix que qualsevol acord que afecti la sobirania nacional ha de ser ratificat pels representants de la nació.
L’ambaixador ha subratllat que aquesta és una exigència constitucional que també s’imposa al president de la República Francesa, i que l’anàlisi dels juristes del Consell Europeu confirma la necessitat que cada estat membre exerceixi la seva pròpia competència en aquells aspectes que no corresponen plenament a la Unió Europea.
