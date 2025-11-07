TRANSPORT
Uber oferirà viatges a Andorra a partir del mes vinent a través de la seva APP
Uber aterra a Andorra i estarà disponible a partir del mes vinent. El servei, contractat a través d’una aplicació, proporciona als clients una xarxa de transport dinàmica que connecta passatgers amb conductors de vehicles registrats. Uber està present en més de 15.000 ciutats de tot el món.
Uber arriba per complementar l’oferta de transport privat de passatgers a Andorra. Els usuaris podran contractar els viatges amb els conductors integrats dins del servei a través de l’aplicació que es pot descarregar tant a Google Play dels terminals Android com a l’Apple Store per als iPhone. L’aplicatiu permet fer el seguiment d’on és el vehicle en cada moment.