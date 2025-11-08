TRANSPORT
L’arribada d’Uber al país enutja el sector del taxi
L’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA), a través del president, Víctor Ambor, critica que amb l’arribada d’Uber a Andorra “s’està jugant amb el pa de setanta conductors” i, per tant, “de les seves famílies”. Segons va explicar ahir en declaracions a l’ANA, l’arribada de la multinacional provoca “incertesa” dins del sector, ja que farà que aquests professionals “quedin en una situació més justa encara”. “Entre el fet que ens van posar els autobusos gratuïts, els comunals i els de Govern, van ampliar les línies i que van allargar l’horari de nit, cada vegada ens estan reduint més”, sosté.
L’arribada d’Uber al Principat és un dels temes que es tractaran en la reunió que el sector mantindrà dilluns vinent amb el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné.