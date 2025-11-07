Consell General
El PS proposa reforçar el paper de la Comissió d’Accessibilitat en la nova llei
En total, els socialdemòcrates han presentat 13 esmenes orientades a millorar la qualitat tècnica de la norma
El Grup parlamentari Socialdemòcrata (PS) ha registrat cinc reserves d’esmena al projecte de llei d’accessibilitat universal, amb l’objectiu de reforçar la participació de la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat en la valoració i desenvolupament dels projectes relacionats amb aquesta matèria.
En total, els socialdemòcrates han presentat 13 esmenes orientades a millorar la qualitat tècnica de la norma i a garantir una aplicació efectiva dels principis d’accessibilitat universal.
El grup defensa que totes les iniciatives sobre accessibilitat siguin avaluades i validades per la Comissió, per assegurar-ne la viabilitat tècnica i el compliment dels criteris legals. A més, proposa que els comuns hagin de sol·licitar l’assessorament d’aquest òrgan en el disseny i la planificació d’espais accessibles.
Entre les propostes destaca que el Govern assumeixi el finançament de la supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació, així com de la compra i adaptació de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
El text també planteja que la Comissió pugui emetre informes preceptius i vinculants quan es proposin solucions alternatives als criteris generals d’accessibilitat. En cas de reincidència d’un negoci o servei públic que incompleixi la normativa, el PS proposa una sanció de tancament temporal fins al compliment de les obligacions legals.
Amb aquestes esmenes, el grup reafirma el seu compromís amb una societat inclusiva i igualitària, on totes les persones puguin gaudir d’un entorn accessible i digne. Les propostes es debatran al Consell General el 13 de novembre.
Iker Mons