Els reglaments de la Llei d'accessibilitat universal es faran mitjançant un procés participatiu

La Llei d'accessibilitat universal comptarà amb un procés participatiu de tots els agents implicats del sector privat per tal d'idear el reglament final. Ho ha explicat la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, durant la presentació de la nova legislació avui al consell general.

La llei recull que tots els ciutadans han de tenir accés a totes les institucions públiques i privades del país, independentment de la seva condició física o mental. Per tant, l'executiu ha impulsat una nova legislació que reculli l'obligatorietat que tots els espais, físics i digitals, hagin d'estar adaptats per a tothom.

Per arribar al text final, Marín ha explicat que es comptarà amb la participació de tots els agents implicats -arquitectes, constructors, associacions de discapacitats...- per tal d'assolir un reglament que cobreixi totes les necessitats de la població a l'hora d'adaptar el país.

La Llei també tindrà en compte possibles casuístiques en les quals no es podrà adoptar la legislació. La ministra ha apuntat que en el cas, per exemple, d'edificis antics que no puguin tenir modificacions per eliminar barreres arquitectòniques es podran buscar solucions intermèdies que s'hauran de consensuar amb la comissió pertinent.