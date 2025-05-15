PROJECTE DE LLEI
DA proposa una llei d’accessibilitat més realista per als negocis
El grup parlamentari presenta 22 esmenes que es discutiran en comissió
El grup parlamentari de Demòcrates va proposar ahir al migdia 22 esmenes per alleujar el cost que suposa per a les empreses aplicar el pla d’accessibilitat. En detall van plantejar una rebaixa de sancions, a la meitat del seu import actual, per a les petites i mitjanes empreses que no compleixin la llei d’accessibilitat. Les infraccions molt greus passarien dels 100.000 als 50.000 euros, i les greus es reduirien fins als 25.000 euros. A més, el període per tramitar aquests plans d’accessibilitat s’incrementaria a tres anys, respecte dels dos inicials.
En particular, les conselleres generals Carol Puig i Meritxell Alcobé van remarcar que les esmenes han tingut en compte “les associacions que treballen diàriament amb persones amb discapacitat”, però també la perspectiva dels propietaris i “els petits empresaris, més vulnerables”.
“Pensem en el petit empresari, però les esmenes van dirigides a tots els propietaris”
El propòsit general és alleugerir terminis i condicions, fer més entenedors els requisits i facilitar-ne l’aplicació, especialment per als petits negocis. Tal com va destacar Alcobé, “no es tracta d’afavorir un col·lectiu, sinó de permetre que la llei sigui aplicable sense afegir una càrrega excessiva”. Una de les esmenes plantejaria “solucions alternatives” si no es pot complir la normativa, introduint el concepte de “càrrega desproporcionada”, avaluada segons “els ingressos o el cost d’inversió”. I s’eximiria els locals de menys de 100 metres quadrats de registrar els plans. “El Govern haurà d’elaborar models de plans d’accessibilitat per facilitar la feina als empresaris”, va afirmar Puig.
“L’objectiu de la llei no es veu alterat. El projecte fa millores i ens apropa a una societat més justa”
Demòcrates preveu la creació d’un programa d’ajuts per a les actuacions derivades dels plans d’accessibilitat. També s’introdueix un règim de multes coercitives amb un màxim de tres mensuals: la primera del 10%, la segona del 50% i la tercera del 100% de la sanció inicial.
“És veritat que pensem en el petit empresari perquè és qui pot tenir més dificultats, però les esmenes van dirigides a tots els propietaris”, va apuntar Puig. Aquestes modificacions, però, segons va aclarir Alcobé, no haurien d’afectar el cor de la llei. “El projecte fa millores destacables i ens apropa a una societat més justa”, va expressar. “No s’ha previst una diferenciació entre grans i petits empresaris, però és una opció que podem abordar a la comissió”, va concloure Puig.