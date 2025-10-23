SUCCESSOS
Ni carnet ni passaport per al causant de l’accident d’Oliola
Conduïa a 140 quilòmetres per hora en una zona limitada a 70
L’home que va provocar l’accident mortal a Oliola que va acabar amb la vida d’un jove resident perd el permís de conduir i el passaport perquè no pugui abandonar el territori espanyol. Segons l’advocat de la família de la víctima, l’home es va presentar al jutjat de Balaguer sense cap intenció de declarar. No va ser fins que va ser informat que si no ho feia el fiscal demanaria la presó provisional que va canviar d’opinió. Després de declarar es va demanar que només perdés el permís de conduir i el passaport.
L'home va declarar després que la fiscalia demanés presó preventiva
Segons l’advocat de la família, ara encara està en fase d’instrucció i és d’hora per demanar penes, ja que encara queden els informes forenses, el seguiment mèdic dels afectats i les declaracions dels testimonis. Assegura, però que quan arribi el moment es tindran en compte els delictes d’homicidi dolós, conducció temerària, consum de drogues juntament amb l’agreujant d’haver causat danys als acompanyants. També manifesta que, segons els informes dels mossos d’esquadra, l’home conduïa a 140 quilòmetres per hora en una zona de 70 i que va donar 0,89 al control d’alcoholèmia i positiu en el test de drogues.
La família de la víctima continua lluitant per demanar justícia amb una recol·lecta de firmes a Change.org, on ja n’ha aconseguit més de 3.000, amb l’objectiu d’endurir les penes en casos com aquest.