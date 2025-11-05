Immigració
Govern confia que es cobriran les contractacions per a la temporada d'hivern
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que en la darrera setmana s'han hagut de demanar complements d'informació a unes 50 persones
El Govern d'Andorra confia que es cobriran les places de treballadors temporers de la temporada d'hivern, i que aquesta "no perilla". Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. Casal ha apuntat que en la darrera setmana s'han entrat al voltant de 200 sol·licituds a immigració, sense especificar quantes d'aquestes de treballadors extracomunitaris, i d'aquest total, "a un 25% de les persones se'ls ha demanat el complement d'informació", en referència al paper que acredita que estan legals a l'espai Schengen. "Pot ser que o bé no el tinguin, o bé no tinguessin constància que se'ls hi demanaria", ha exposat Casal, tot defensant que "encara és d'hora per saber quanta gent no presentarà aquest paper, i, per tant, no tindran una autorització favorable, però tenim marge i possibilitat de complir la temporada d'hivern". El ministre ha apuntat que "segurament algun d'aquest 25% no podran portar la documentació".
En relació amb les 60 peticions acceptades fa dues setmanes, Casal ha repetit que aquests temporers ja son dintre, "ja que van entrar amb uns altres requisits", i que "no hi ha possibilitat de demanar-los el paper a posteriori".
Les negociacions per l'Entry/Exit continuen
Les negociacions pel sistema Entry/Exit continuen igual que la setmana passada, segons ha avançat Casal. "Segueixen els contactes diplomàtics i esperem que amb Europa aquests puguin finalitzar a finals d'any i després podem començar a negociar bilateralment amb Espanya i França", ha apuntat el ministre.
