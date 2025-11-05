Habitatge
La construcció dels 30 pisos del Cedre costarà 8,3 milions
Les vivendes tindran entre una i tres habitacions i no superaran els 82 metres quadrats
El Govern ha aprovat l’adjudicació de les obres de construcció de l’edifici amb 30 habitatges a preu assequible al carrer del Cedre, a Santa Coloma, Andorra la Vella. El projecte s’ha encomanat a l’empresa Construccions i edificacions les Valls per un import de 8,27 milions d’euros, segons ha informat el ministre portaveu Guillem Casal a la roda de premsa de consell de ministres. Els pisos del parc públic d'Andorra disposaran de fins a tres habitacions i tindran superfícies d'entre 35 i 82 metres quadrats. A la planta baixa hi haurà un local cedit al comú, on es preveu ubicar la Casa Pairal de Santa Coloma, recorda l'executiu.
La iniciativa s’emmarca dins la col·laboració entre el Govern i el comú d’Andorra la Vella per incrementar l’oferta de pisos de lloguer. El conveni signat el novembre del 2024 estableix que el comú cedeix una parcel·la durant quaranta anys, mentre que l'executiu assumeix el 83% de la inversió i el comú, el 17%.
L’estructura del bloc serà de fusta i d’alta eficiència energètica, seguint la línia d’altres projectes com els pisos de l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany. Aquesta és la segona cessió de terrenys del comú per a habitatge assequible, després de la Borda Nova I, a la qual se sumarà pròximament la Borda Nova II.
El consell de ministres a més ha autoritzat la signatura del conveni entre el Govern i l’Institut Nacional de l’Habitatge per a la gestió dels vint pisos de l’edifici Hermus, a Encamp, que s’adjudicaran properament dins el parc públic d’habitatge a preu assequible.