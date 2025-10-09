HABITATGE
Govern escull la contractació directa per construir els pisos assequibles del Cedre
El Govern ha decidit activar la via de la contractació directa per adjudicar la construcció del bloc d’habitatges de preu assequible del Cedre, després que el concurs públic hagi quedat desert per segona vegada. Les ofertes presentades superaven els límits pressupostaris establerts. L’executiu ja ha contactat amb més de tres empreses, com marca la llei, i els ha demanat propostes abans del 14 d’octubre. El projecte preveu 30 habitatges d’entre 35 i 82 metres quadrats, aparcaments i serveis per a la gent gran. També ha quedat desert el concurs per condicionar nous espais per a la Universitat d’Andorra, que també s’adjudicarà per contractació directa. El Govern destaca la importància d’ambdues obres i defensa que es mantindrà el calendari previst malgrat el canvi en la fórmula d’adjudicació. Els afectats poden presentar un recurs en el termini d’un mes.