La Batllia envia una nova comissió rogatòria a Espanya per investigar Rajoy
La Batlle parla de "suposicions" i descarta, de moment, una acusació per associació il·lícita
La Batlle instructora número 2 d’Andorra ha enviat una nova comissió rogatòria a la justícia espanyola per comunicar formalment a Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz que estan sent investigats pel cas BPA. La causa parteix d’una querella del 2020 que els acusa d’haver pressionat les autoritats andorranes per obtenir informació bancària de líders independentistes, en el marc de l’operació Catalunya.
Villarejo apunta a Rajoy
Pedro García
La Batlle assenyala que, en l’estat actual de la instrucció, no hi ha cap indici objectiu que demostri que Rajoy liderés l’operació, i considera que els fets es basen, de moment, en "meres suposicions o conjectures". També descarta ampliar la causa per associació il·lícita i relativitza el testimoni de l’excomissari Villarejo, que apunta a Rajoy però sense proves concretes.
La Batllia torna a enviar a Espanya la rogatòria per Rajoy
Joan Ramon Baiges
La comissió rogatòria enviada ara respon als requeriments de concreció que va imposar l’Audiència Provincial de Madrid el 2024, quan va rebutjar la tramesa anterior. Inclou els delictes concrets pels quals s’investiga Rajoy —falsedat documental i coaccions a òrgans constitucionals— i detalla una suposada reunió amb autoritats andorranes on hauria utilitzat informació falsa del FinCEN per pressionar la intervenció de la BPA. El text recorda que les modificacions judicials actuals s’han fet després de consultar el ministeri de Finances, l’AFA, la UIFAND, l’AREB i els sectors implicats. Tot i això, la Batlle insisteix que no hi ha, per ara, proves concloents sobre la implicació directa de Rajoy ni dels seus exministres.