‘OPERACIÓ CATALUNYA’
La Batllia torna a enviar a Espanya la rogatòria per Rajoy
La petició d’assistència judicial es va negar per falta de concreció
La Batllia ha adreçat de nou la comissió rogatòria internacional al jutjat d’instrucció número 32 de Madrid en el marc del cas BPA. La petició afecta l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i els exministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, que són investigats a Andorra per una presumpta implicació en delictes de coaccions, xantatge, amenaces i extorsió contra la cúpula de l’antiga BPA.
Els exalts càrrecs haurien exercit pressions sobre els directius de BPA
La comissió original va ser rebutjada el juliol del 2024 per l’audiència provincial de Madrid, que en va al·legar la manca d’una exposició clara dels fets i d’una atribució individualitzada de responsabilitats. Ara, la Batllia ha corregit els defectes i detalla amb precisió la participació de cada querellat.
Paral·lelament, la Batllia ha citat a declarar quatre testimonis el 4 de novembre: els exministres Jordi Cinca i Gilbert Saboya, l’advocat José María Fuster Fabra i l’excomissari espanyol José Manuel Villarejo. A més, la batlle instructora ha ordenat consultar una altra causa oberta el 2016 per revelació de secrets professionals, per avaluar-ne la connexió amb els fets de la present investigació. Una tercera providència gira entorn de la possible pressió per obtenir dades bancàries confidencials de líders polítics catalans. Un dels punts centrals del cas és el conegut pantallazo, una captura de pantalla amb suposats comptes de la família Pujol.