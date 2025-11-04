Tribunals
Villarejo denuncia amenaces per comparèixer a la Seu de la Justícia a Andorra
L'excomissari espanyol s'ha mostrat sorprès per poder venir a declarar al Principat
El comissari de policia jubilat espanyol José Manuel Villarejo ha declarat en arribar a la Seu de la Justícia d'Andorra que ha patit "presions i amenaces" per no declarar. "De sobte, les persones et diuen que com hi vagis, tindràs problemas, i això m'ha arribat per qui pren les decisions a Espanya, que es el servei secret", ha manifestat. Villarejo s'ha mostrat sorprès perquè Espanya li hagués donat permís per comparèixer avui i no ha volgut avançar les seves declaracions als mitjans, tot i apuntar que "ell ha hagut de pagar per les seves decisions i la seva vida és un infern des de 2017".
José Manuel Villarejo tampoc ha volgut aclarir si el que digui en la compareixença permetrà que l'Audiència Nacional citi a declarar l'expresident espanyol Mariano Rajoy o altres membres del govern del Partit Popular espanyol a Andorra. L'excomissari no ha volgut avançar cap declaració en el marc de la causa que investiga la suposada injerència de l’Estat espanyol al Principat durant l’anomenada operació Catalunya "per respecte a la instructora", i ha anunciat que a la sortida donarà les explicacions necessàries.
L'excomissari de policia s'ha mostrat tranquil en la seva arribada a la Batllia, tot i asegurar que avui té "la mateixa sensació que quan vaig concedir l'entrevista a Jordi Évole que em va cambiar la meva vida". Villarejo ha explicat que li "preocupa el que declararà per les conseqüències que tindrà" després que ahir fes vuit anys que "una multitud de subjectes decidissin destruir la meva vida", ha recalcat.
L'excomissari, que estava citat al voltant de les 14 hores, finalment ha arribat a seu judicial d'Andorra al voltant de les dos quarts de dotze del migdia, acompanyat del seu advocat, tot i que finalment no declararà fins a les 15 hores.
Notícia pendent d'ampliació
