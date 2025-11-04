Tribunals
Cinca i Saboya declaren que en cap reunió amb Espanya es va parlar mai de BPA
Els exministres remarquen que no hi ha cap vinculació de la policia patriòtica espanyola amb la intervenció del banc
Els exministres Jordi Cinca i Gilbert Saboya han declarat avui a la Batllia que en cap reunió amb Espanya es va parlar de BPA. Cinca i Saboya han assegurat en la compareixença judicial que en el període que va tenir responsabilitats al Govern en cap moment es va esmentar el tema BPA en les trobades ni ha estat motiu de cap conversa amb cap autoritat espanyola.
Els dos compareixents han manifestat que en la reunió que es va mantenir el 8 de gener del 2015 a Soldeu amb Mariano Rajoy quan va visitar Andorra com a president del govern espanyol es va parlar del conveni de no doble imposició i en cap cas es va fer cap referència a BPA.
Cinca i Saboya han respost sobre les trobades amb Espanya a les preguntes de l'advocat Alfons Clavera insistint en les possibles pressions del govern espanyol sobre BPA. I han desvinculat completament cap relació entre la intervenció del banc i la policia patriòtica espanyola. Els exministres han reiterat que la intervenció de BPA va estar motivada per la nota del FinCEN, l'organisme del Tresor dels Estats Units, on advertia que era una entitat de preocupació principal de risc de blanqueig.
Les declaracions continuen aquesta tarda amb la compareixença de l'excomissari espanyol José Manuel Villarejo, que ja ha acudit aquest matí a la seu de la Justícia.
