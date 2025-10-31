PRESSUMPTES PRESSIONS A BPA
Villarejo testificarà a la Batllia per l’‘operació Catalunya’
L’Audiència Nacional espanyola autoritza l’excomissari a viatjar
El comissari de policia jubilat José Manuel Villarejo compareixerà el pròxim dimarts a la Batllia en el marc de la causa que investiga la suposada injerència de l’estat espanyol al Principat durant l’anomenada operació Catalunya. La declaració, prevista per a les 15 hores, ha estat autoritzada per l’Audiència Nacional espanyola malgrat que Villarejo té el passaport retirat i es troba en llibertat provisional des del març del 2021.
Cinca, Saboya i els Cierco
Segons informació del digital català d’El Món que va confirmar el Diari, la compareixença de Villarejo coincideix amb la citació d’altres figures clau, com Jordi Cinca, exministre de Finances; Gilbert Saboya, exministre d’Afers Exteriors; l’advocat José María Fuster Fabra i els germans Higini i Ramon Cierco, antics propietaris de Banca Privada d’Andorra (BPA).
La declaració està prevista per dimarts a les 15 hores a la seu de la justícia
La causa, impulsada per l’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) i l’associació Drets, inclou denúncies contra l’expresident espanyol Mariano Rajoy, els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, així com altres alts càrrecs del ministeri de l’Interior espanyol. Els denunciants els acusen d’haver exercit pressions a BPA per obtenir informació bancària sobre dirigents independentistes catalans, entre els quals la família de l’expresident català Jordi Pujol.