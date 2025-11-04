Tribunals
Villarejo afirma que el govern espanyol va actuar per fer caure BPA
L'excomissari espanyol ha ratificat les declaracions que va fer a la presó i ha identificat que els documents filtrats son seus
José Manuel Villarejo ha assegurat en seu judicial a Andorra la ingerència del govern espanyol en la caiguda de BPA. Segons l'excomissari espanyol, "en les meves notes d'intel·ligència i en els meus correus, que avui he ratificat i que també han reconegut com a autèntics els propis fiscals, jo ja feia referència a tot això", assegurant "sense dubte" que la Moncloa va estar al darrere de la fallida de BPA. "És evident que una qüestió d'aquesta alçada no la porta un comissari, un coronel o un comandant; és una operació d'alt nivell on la presidència del govern [espanyol] intervé", ha relatat.
Villarejo ha assegurat que ha contestat "a tot" el que se li ha demanat en la declaració avui com a testimoni davant la batlle i que "quan arribi a Espanya em tornarà a caure la grossa" perquè, segons ell, "he dit tota la veritat i, per exposar tot el que va passar a Andorra, em van ficar a la presó, per assenyalar que el Rei i Pujol no podien tenir comptes al mateix lloc".
NACIONAL
Villarejo denuncia amenaces per comparèixer a la Seu de la Justícia a Andorra
Pedro García
L'excomissari ha explicat que "els meus contactes al CNI m'han dit que m'estic complicant la vida un altre cop", matisant les "amenaces" que ha declarat aquest matí. Tot i això, Villarejo ha dit que "la seva obligació" era acudir a declarar i que està disposat a tornar a acudir a la Batllia a Andorra.