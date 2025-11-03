Església
Vives creu que el canvi d'administració al Vaticà està ajornant la despenalització de l'avortament
L'excopríncep episcopal considera que "potser caldrà esperar un any vista", des que va començar el mandat del nou Papa Lleó XIV
L'excopríncep episcopal, Joan Enric Vives, estima que el Govern haurà d'esperar un any, des que va entrar el Papa Lleó XIV, per continuar dialogant amb el Vaticà per la despenalització de l'avortament. "No crec que el canvi de Papa hagi anat malament. Semblaria més que és el canvi d'administració que genera un interrogant". Així ho ha explicat aquest matí al programa Avui serà un bon dia de Gabriel Fernández a Ràdio Televisió d'Andorra. Vives creu que l'anterior administració vaticana, amb Pietro Parolin al capdavant, pot estar cansada "amb els conflictes d'Ucraïna i Gaza", per aquest motiu, "pot ser que el Papa vulgui una fornada nova i la cúria s'estigui reorganitzant".
Vives considera "impossible" despenalitzar l'avortament, tot i que creu que "és possible trobar sortida per alguns serrells que té el tema". L'excopríncep també ha defensat el paper de l'església al Principat, tot remarcant que cal "tenir paciència amb els límits que aporta el copríncep episcopal, cal entrar en els canvis del realisme, del que és possible i fins a on".
NACIONAL
Baró no sap si l’avortament serà una realitat aquesta legislatura
Àlex Ripoll
NACIONAL
Serrano fa un clam a la vida i evita pronunciar-se sobre l’avortament
Redacció