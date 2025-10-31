CONSELL GENERAL
Baró no sap si l’avortament serà una realitat aquesta legislatura
Les últimes complicacions dificulten el tancament del text i el Govern ja no s’atreveix a parlar d’una data sobre quan s’aprovarà
La despenalització de l’avortament ha fet un gir inesperat les darreres setmanes. El que fa un temps semblava un tema pràcticament enllestit per ser presentat aquest novembre, s’ha convertit en un maldecap que el Govern “no sap” si podrà culminar aquesta legislatura. Així ho va reconèixer el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, en resposta a una pregunta formulada per la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, a la qual es van sumar diversos consellers socialdemòcrates.
L’última reunió amb el Vaticà no va ser tan fructífera com s’esperava, tot i que va servir per posar de manifest els principals obstacles que cal resoldre abans de tirar endavant el text. Un dels punts que compliquen la negociació és el canvi de càrrecs que es preveu a la Santa Seu arran de l’entrada del nou Papa, fet que ha alentit els contactes.
“El que sí que puc dir és que aquesta no serà la legislatura en què s’acabi el Coprincipat”
Baró va ser molt prudent a l’hora de donar detalls sobre el contingut concret de la trobada, però va insistir en la necessitat que la futura llei respecti “l’estructura institucional del país i l’encaix amb la Constitució”. Tot i admetre que no es pot garantir que la despenalització s’aprovi abans de les eleccions, el ministre va deixar clar que “el que sí que puc dir és que aquesta no serà la legislatura en què s’acabi el Coprincipat”.
“S’està banalitzant el tema i els drets de les dones no poden esperar”
La consellera general de Concòrdia Núria Segués va retreure a l’executiu les paraules que va dir Espot dissabte a la Fira, afirmant que “no ve d’uns mesos” tancar la negociació amb el Vaticà, després de segles de debat sobre la qüestió. La consellera va acusar el Govern de “banalitzar el dolor” de les dones i va recordar que “els drets de les dones no poden esperar”. En la seva rèplica, Baró va defensar que des de l’executiu es té “la mateixa voluntat que l’oposició d’atendre aquesta demanda social”, però va insistir en la coherència institucional que necessita el tema. En les mateixes declaracions d’Espot, va afirmar que el text podria estar enllestit durant el primer trimestre del 2026, però després de les paraules de Baró sembla que aquesta possibilitat és cada cop més llunyana.
Pla de xoc
El Consell General va aprovar el pla de xoc contra el contraban al Pas de la Casa, impulsat pel ministre de Finances, Ramon Lladós, amb el vot contrari d’Andorra Endavant.
La nova normativa preveu triplicar les sancions als operadors que incompleixin la llei, revisar els horaris de venda de tabac i destinar més recursos policials i administratius a la zona, amb l’objectiu d’afrontar de manera global un fenomen que, segons el Govern, “perjudica la reputació del país”.
El text va rebre el suport de tots els grups parlamentaris excepte Andorra Endavant. El conseller Marc Monteagudo va justificar el vot en contra en afirmar que “aquesta és una llei que persegueix l’empresari i no el contrabandista”. A la rèplica, Ramon Lladós va retreure a Andorra Endavant que “s’ompli la boca parlant de seguretat” però que “ara es posicioni en contra”.