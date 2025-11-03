INSTITUCIONS
Serrano fa un clam a la vida i evita pronunciar-se sobre l’avortament
El Copríncep episcopal va presidir ahir la pregària pels difunts a la capella de l’hospital
“El nostre sí a la vida és total”. Amb aquesta afirmació solemne, el Copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, va presidir ahir la pregària pels difunts a la capella de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Davant d’una cinquantena de feligresos, majoritàriament padrins i padrines, va fer un clam a favor de la vida com a do rebut, evitant però qualsevol referència explícita a la despenalització de l’avortament, tot i la centralitat que el tema ocupa actualment en el debat polític andorrà. Acompanyat pels mossens Jaume Soy i Toni Elvira, va agrair la tasca del personal sanitari i va resar pels malalts i les seves famílies. Tot i la contundència simbòlica del missatge, l’absència de pronunciaments concrets no va passar per alt. Preguntat per l’Agència ANA sobre el procés legislatiu i sobre les declaracions del ministre Ladislau Baró, Serrano es va limitar a dir que “no em pertoca amb mi prendre decisions ni parlar al respecte”, i va concloure que “l’entrevista per a mi ha estat la pregària”.
El Copríncep episcopal amb els fidels després de la pregària a la capella de l’hospital.
L’acte es produeix en un context de bloqueig institucional sobre la reforma legislativa. El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats va admetre al Consell General que el calendari previst per debatre la despenalització havia quedat afectat per un “canvi contextual” i que probablement no es podrà tancar abans del final de legislatura. Tot i que al novembre estava previst un predebat, aquest no es va arribar a celebrar. Baró va destacar que la reunió amb el secretari d’Estat del Vaticà, Pietro Parolin, va servir per “acotar nusos”, però va reconèixer que no es poden fer passos “amb voluntarisme” i que el relleu papal amb l’arribada de Lleó XIV ha introduït un nou ritme de negociació que fa més incert l’horitzó immediat.
Des de Concòrdia, la consellera general Núria Segués va retreure al Govern que afirmés que “ara no ve d’uns mesos” i va denunciar que “els drets de les dones no poden esperar”, a més d’acusar l’executiu de “banalitzar el dolor” d’aquelles que esperen una resposta legal i política clara. Mentrestant, el silenci del Copríncep sobre l’avortament manté viu el debat sobre el seu paper institucional en un moment clau per al futur legislatiu del país, i convida a reflexionar sobre l’equilibri institucional.