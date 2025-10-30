Unió Europea
Una delegació del Pacte d'Estat viatjarà a Brussel·les per conèixer l'evolució de l'Acord
L'estand de l'Acord d'Associació de la Fira va repartir 1.500 guies informatives i va atendre 250 consultes
Una delegació dels partits amb representació parlamentària que formen part del Pacte d’Estat per l’Acord d’associació viatjarà el pròxim 10 de novembre a Brussel·les. Durant la visita, els representants es reuniran amb Željana Zovko, membre titular de la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu, per conèixer de primera mà l’estat d’avançament de les negociacions entre Andorra i la Unió Europea.
La decisió s’ha fet pública aquest dimecres en el marc de la reunió quinzenal del Pacte d’Estat, on també s’ha informat sobre l’evolució de les converses al Consell de la UE, centrades ara en la naturalesa jurídica de l’acord. El Govern ha explicat que encara no hi ha unanimitat entre els 27 estats membres i que els debats segueixen oberts sota la presidència danesa.
També s’ha abordat l’adaptació d’Andorra al nou reglament europeu Entry/Exit System, que requerirà modificar el Reglament d’immigració per exigir als treballadors extracomunitaris un visat vàlid a l’Espai Schengen.
L'estand de l'Acord va atendre 250 consultes a la Fira
El Pacte d'Estat ha fet balanç de la participació a la Fira d’Andorra la Vella, on l’estand dedicat a l’Acord d’associació va repartir 1.500 guies informatives, va atendre unes 250 consultes i va promoure activitats participatives com el videomatón "Digues la teva" i la creació de cromos personalitzats per als més joves.
