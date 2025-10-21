FIRA D'ANDORRA LA VELLA
L’estand de l’acord d’associació vol combatre la desinformació
L’espai d’exposició impulsa la importància de consultar fonts fiables
L’estand de l’acord d’associació a la Fira d’Andorra la Vella se centrarà en la conscienciació sobre la desinformació. Aquest estand oferirà activitats lúdiques i participatives per a tots els públics que combinen jocs, aprenentatge i reflexió. Una d’aquestes activitats serà Digues la teva, on els visitants podran expressar dins d’un videomaton la seva visió sobre el futur d’Andorra. També s’ha previst que hi hagi espais dedicats a aprendre a detectar notícies falses amb els tallers Aprèn a verificar la informació, i sessions d’humor i crítica amb Fvck i Lloc, a més de concursos interactius per posar a prova els coneixements dels participants. A part, s’esperen dues accions adreçades a infants i joves, Explora l’acord en 3D, per als més petits que vulguin descobrir elements de l’acord al recinte, i Fes el teu cromo personalitzat, on els participants es podran fer una foto, triar un esport i obtenir un cromo personalitzat.
Coincidint amb la Fira, la secretaria d’Estat iniciarà la difusió d’una guia per donar resposta als dubtes més freqüents que sorgeixen al voltant de l’acord d’associació i que neix amb la voluntat d’oferir una eina rigorosa i accessible que ajudi a identificar informacions poc fiables i a resoldre preguntes de la ciutadania. D’aquesta manera, es busca sensibilitzar sobre la importància de disposar d’una informació veraç.