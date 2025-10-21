FIRA D'ANDORRA LA VELLA

L’estand de l’acord d’associació vol combatre la desinformació

L’espai d’exposició impulsa la importància de consultar fonts fiables

Estand de l’acord d’associació, l’any passat.

Estand de l’acord d’associació, l’any passat.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

L’estand de l’acord d’associació a la Fira d’Andorra la Vella se centrarà en la conscienciació sobre la desinformació. Aquest estand oferirà activitats lúdiques i participatives per a tots els públics que combinen jocs, aprenentatge i reflexió. Una d’aquestes activitats serà Digues la teva, on els visitants podran expressar dins d’un videomaton la seva visió sobre el futur d’Andorra. També s’ha previst que hi hagi espais dedicats a aprendre a detectar notícies falses amb els tallers Aprèn a verificar la informació, i sessions d’humor i crítica amb Fvck i Lloc, a més de concursos interactius per posar a prova els coneixements dels participants. A part, s’esperen dues accions adreçades a infants i joves, Explora l’acord en 3D, per als més petits que vulguin descobrir elements de l’acord al recinte, i Fes el teu cromo personalitzat, on els participants es podran fer una foto, triar un esport i obtenir un cromo personalitzat.

Etiquetes:

Coincidint amb la Fira, la secretaria d’Estat iniciarà la difusió d’una guia per donar resposta als dubtes més freqüents que sorgeixen al voltant de l’acord d’associació i que neix amb la voluntat d’oferir una eina rigorosa i accessible que ajudi a identificar informacions poc fiables i a resoldre preguntes de la ciutadania. D’aquesta manera, es busca sensibilitzar sobre la importància de disposar d’una informació veraç.

tracking