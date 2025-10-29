Malaltia
La vacunació contra la dermatosi nodular començarà a mitjan novembre
Guillem Casal treu pit d'haver-se avançat a una possible situació de contagi al Principat
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, ha anunciat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el procés de vacunació a la totalitat de la cabana bovina contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC) començarà a mitjan novembre, avançant-se d'aquesta manera a l'arribada de la malaltia al Principat. I és que Casal, és plenament conscient de la "preocupació que té el sector" que, segons ell "és totalment comprensible, perquè és la mateixa que té el ministeri". Ja que, segons ha explicat, una situació de contagi massiu podria causar "danys molt importants al sector" i en aquests moments delicats "hem d'estar al costat de l'explotació ramadera".
A més, el portaveu també ha confirmat que Andorra ja s'ha posat en contacte amb la UE: "el nostre pla de vacunació l'enviarem a les autoritats europees per tal d'anticipar-nos i prevenir possibles contagis". La Comissió Europea, precisament, va catalogar la malaltia de "A", que són les que han de tenir una atenció especial i ser erradicades per l'elevat perill al qual podrien quedar exposats els animals en cas de contraure la DNC. "Falten els tràmits burocràtics, però tan bon punt els tinguem, vacunarem la totalitat de la cabana bobina del nostre país", ha expressat Casal, per donar resposta a la preocupació manifestada pel sector veterinari la passada setmana.
