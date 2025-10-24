MALALTIA CONTAGIOSA DE L'ESPÈCIE BOVINA
Els veterinaris recomanen una “vacunació d’urgència” contra la dermatosi nodular
El Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra (COVA) ha recomanat al ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia que es faci una “vacunació d’urgència” contra la dermatosi nodular contagiosa (DNC) de tots els animals de l’espècie bovina en el termini més breu possible, tan bon punt es disposi dels vaccins que pròximament han d’arribar al Principat. Segons expliquen en un comunicat emès ahir, aquesta mesura “permetrà evitar haver de procedir, en cas que es produís un focus, a la realització de buits sanitaris, una mesura que podria arribar a crear en l’àmbit nacional una situació sense precedents i posar en risc la viabilitat del nostre sector ramader a curt termini”.
El buit sanitari consisteix en el sacrifici de tots els animals de l’explotació on s’hagi detectat el focus, així com l’aplicació de restriccions de moviments de bestiar.