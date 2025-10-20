RAMADERIA
El Govern adquirirà 1.300 vacunes “per prevenir” la dermatosi nodular
Casal assegura que “la voluntat de Govern és cobrir tota la cabana bovina del Principat”
Guillem Casal, ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, va confirmar ahir, durant la inauguració de Cal Federico, que des de Govern es treballa “per obtenir vacunes” amb “l’objectiu de prevenir” possibles contagis de dermatosi nodular contagiosa. Segons Casal, el propòsit és “cobrir tota la cabana bovina del país, unes 1.300 mares de raça bruna d’Andorra”. El ministre va pronosticar que els vaccins arribaran “properament, de cara a les pròximes setmanes i que, per tant, tan bon punt els tinguem, en parlarem en l’àmbit de salut pública”. Tot i això, Casal va voler rebaixar la inseguretat assegurant que “prefereixo tenir-los i no haver-los d’utilitzar que necessitar-los i no tenir els mitjans per aconseguir-los”.
En la mateixa línia, el ministre va voler destacar el “bon estat de salut” de la ramaderia nacional i va voler posar en valor la comunicació constant entre Govern i ramaders, a més d’insistir que “estem concentrats a posar els mitjans per prevenir que arribi la malaltia”. Casal també va voler posar en relleu que Govern porta la gestió dels veterinaris clínics “de manera diferent als països veïns”. Va assegurar que l’administració “té ulls a totes les explotacions ramaderes” a partir dels veterinaris, que “són de titularitat pública” i que, per tant, “ens mantindrem a l’escolta del que ens recomanin en cada moment i amb les eines que tinguem”.
Per últim, Casal va confirmar que “no hi ha cap cas detectat a Andorra” i que s’han intensificat les mesures de control i detecció d’animals que entren al país, tot i ser “un moment de l’any en què animals d’Andorra se’n van cap a fora, no al contrari”.
