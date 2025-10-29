IV Jornades AUTEA
La professora Isabel Paula considera que "ser autista és, sovint, nedar a contracorrent"
L'experta ha estat la ponent convidada a les IV Jornades d'AUTEA celebrades avui el matí
Les persones amb autisme es poden sentir desubicades i poden arribar a patir perquè neden a contracorrent constantment en aquesta societat. Per això les persones han d'entendre i comprendre les seves necessitats. Això és una de les conclusions que s'han extret durant les IV Jornades d'AUTEA, que s'han celebrat aquest dimecres a Andorra la Vella. L'experta i ponent de l'esdeveniment, Isabel Paula, ha explicat que ser autista "és un repte", i ha criticat que "la societat creu saber què necessita una persona autista, però no escolta el que la persona autista diu que necessita".
LA CONTRA
Isabel Paula: “L’autisme és una condició. No tens autisme, ets autista”
Celina Cedro
"L'autisme implica limitacions i confusió amb les relacions socials, necessitat de predictibilitat, la incertesa pot ser molt angoixant, vivim amb incertesa, ser autista a vegades és pesat i és nedar a contracorrent, com si estigués en un banc de boira", ha declarat Paula. La conferenciant ha explicat que moltes persones amb aquest trastorn del neurodesenvolupament poden arribar a patir molt. De fet, la ponent ha comentat que això es veu molt a "les taxes d'atur" i amb els "problemes per estar educativament a gust a les escoles". Per aquest motiu, Paula ha asseverat que és "tot un repte i més en una societat que entén relativament el que les persones autistes necessiten". Per això ha demanat que s'escolti més les necessitats dels i les autistes.
"La persona autista, d'entrada, el que necessita és que es respecti que és autista", ha assegurat Isabel. La conferenciant ha deixat clar que una persona sempre serà autista i això no es podrà canviar, però sí que ha manifestat que la societat ha d'aprendre "a donar-los com unes estratègies compensatòries per a aquestes parts on ells es poden sentir més confusos", ha esmentat.
El col·loqui tractat durant la jornada s'ha centrat especialment en el trauma que suposa ser autista. "És el trauma complex, és diferent del trauma únic o del trastorn postreumàtic perquè en realitat aquest trauma complex parla d'unes vides on constantment s'han d'enfrontar amb situacions adverses, de sentir-se ignorats i poc valuosos, i del fet que se'n riguin d'ells", ha descrit Paula. Això fa que moltes acabin patint assetjament. En aquest sentit, Isabel ha criticat que algunes escoles inclusives no estan acabant de funcionar del tot bé amb alumnes autistes perquè estan "demanant al nen amb autisme no siguis tan autista perquè aquí necessitem que t'adaptis a moltes coses", ha mencionat Paula, que ha afegit: "No hi ha la formació o no hi ha els coneixements o els recursos, o el fet de saber què has de fer amb un nen autista a l'aula".
AUTEA s'ha posat a disposició del ministeri d'Educació del país "per ajudar les persones autistes a portar-ho tot molt millor amb els nostres professionals que estan molt ben qualificats en la matèria", ha articulat la presidenta d'AUTEA, Maite Benítez. Des de l'associació andorrana consideren que en els centres educatius haurien de tenir "més especialització en autisme" i que s'hauria de fer més vigilància durant l'estona dels esbarjos perquè "és quan tenim més problemes d'assetjament", ha puntualitzat Benítez.
AUTEA també s'ha posat a disposició de la Justícia i de qualsevol altra institució "que ho requereixi per donar tot el suport que se'ns demana", ha explicat la seva vicepresidenta, Inés Martí, en relació amb una persona amb autisme que és jutjada per un presumpte cas d'agressions sexuals. "Sempre que qualsevol institució ens ho requereixi, sigui quina sigui, sempre estarem a disposició i ens agradaria que fos una pràctica habitual per garantir els drets de les persones amb autisme que estan en un procés judicial", ha agregat Martí. Precisament, per aquest cas que s'està jutjant, la Justícia ha demanat ajuda a AUTEA "per primera vegada", tal com ha explicat la vicepresidenta.
NACIONAL
L’acusat d’abusar de menors al·lega incapacitat avalada per la Conava
Joan Ramon Baiges