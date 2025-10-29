TRES PRESSUMPTES AGRESSIONS SEXUALS
L’acusat d’abusar de menors al·lega incapacitat avalada per la Conava
L’informe del psiquiatre inclou TDAH, autisme, ansietat, trastorns mentals i capacitat intel·lectual limitada
La defensa del jove de 23 anys jutjat per tres presumptes agressions sexuals ha activat la via de la inimputabilitat, amb el suport d’un informe mèdic i una resolució favorable de la Conava. Durant la primera jornada del judici, que va arrencar ahir a porta tancada al Tribunal de Corts, l’acusació particular va aportar un document del doctor Carles Mur en què s’acredita que l’acusat pateix trastorns mentals, autisme, TDAH i ansietat. Partint d’aquest informe, la comissió nacional de valoració li ha reconegut un grau de menyscabament que podria alterar la seva responsabilitat penal.
El jove ha treballat, té estudis i actualment cursa formació a l’EFPEM
L’estratègia judicial busca minimitzar o fins i tot eludir una eventual condemna, tot al·legant que l’acusat no disposa de les capacitats necessàries per comprendre els fets ni defensar-se adequadament. Tant és així que, a petició de la seva defensa, va disposar de la presència constant d’una neuropsicòloga durant la vista i ha estat assistit per aquesta facilitadora en tot el procés. Segons es va exposar a la sala, aquesta situació fa que sigui imprescindible adaptar el procediment a les seves necessitats cognitives i emocionals, sense que això impliqui necessàriament que no pugui ser jutjat. Malgrat això, l’expedient vital del processat planteja contradiccions, segons fonts consultades: ha treballat, disposa d’estudis i recentment ha iniciat la formació a l’escola de formació de professions esportives i de muntanya (EFPEM), fets que podrien qüestionar la incapacitat.
Les víctimes declararan en un vídeo que ja ha estat enregistrat
Pèrits
La jornada d’ahir es va dividir en dues parts. Al matí va declarar l’acusat i a la tarda van intervenir els pèrits del Govern que han elaborat els informes psicològics de les víctimes. Les declaracions de les noies no es faran en directe per protegir la seva intimitat: es projectaran en vídeo l’últim dia del judici, previst per a aquest divendres.
El ministeri públic demana 13 anys de presó per al jove, actualment empresonat a la Comella des del 6 de maig del 2024. En concret, la Fiscalia li atribueix una violació consumada, una temptativa de violació, una agressió sexual simple i una agressió amb abús de confiança. En una de les víctimes, considera que es van produir dos fets diferents i sol·licita tres anys de reclusió. En el cas de la presumpta violació, que afecta una segona noia, l’acusació demana sis anys. Per la tercera víctima, el ministeri públic sol·licita quatre anys.
Però la petició de penes s’eleva substancialment amb l’acusació particular, que representa dues de les víctimes. En el cas de la primera, considera que va patir tres agressions diferenciades i sol·licita set, cinc i un any i mig de presó, respectivament. Per la segona víctima, que hauria estat violada, en demana deu anys i mig. En total, aquesta part reclama 24 anys de condemna ferma per al jove.
Atac d'angoixa
Els fets que han acabat portant el cas a judici es remunten al setembre del 2023. En un domicili familiar de l’acusat s’haurien produït els primers abusos. El cas va esclatar públicament durant el març de l’any passat, quan una de les noies, menor d’edat, va patir un atac d’angoixa en un centre educatiu. Aquell episodi va fer emergir el relat del que havia viscut mesos abans i va activar el protocol legal del centre, que va derivar en la denúncia formal i en la posterior detenció del jove.
Un cop va transcendir el cas, altres adolescents van manifestar situacions similars. D’entre aquestes, dues van tenir prou fonament per ser incloses en el procediment actual. Cap de les tres víctimes estarà present durant el judici. Una d’elles és major de 16 anys. La defensa manté la petició d’absolució i basa la seva estratègia que els fets no estan provats i tot es redueix a la paraula de les denunciants contra la del processat. El judici s’allargarà fins divendres i serà sempre a porta tancada.