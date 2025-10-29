Economia
Esgotades les ajudes per a la digitalització de les empreses
Les grans beneficiades han estat les entitats petites i mitjanes
El Govern d’Andorra ha anunciat el tancament de les convocatòries dels dos programes de subvencions i del programa d’avals inclosos dins el programa de digitalització d’empreses, després que s’hagi exhaurit el pressupost disponible.
Segons l’edicte publicat, el pressupost ampliat en 200.000 euros el passat 16 de juliol ha quedat completament compromès amb les sol·licituds registrades fins al 23 d’octubre del 2025.
Els programes, aprovats pel Decret 77/2025 del 5 de març, oferien ajudes econòmiques i avals destinats a impulsar la transformació digital de les empreses del país. Les subvencions es concedien de manera continuada fins a l’esgotament dels fons assignats. I aquest moment, ha arribat, cosa que demostra, que les empreses andorranes, necessiten aquets ajuts. Les més beneficiades han estat les petites i mitajnes empreses que han pogut accelerar la digitalització del seu teixit empresarial.
Amb aquesta decisió, el Govern atura la recepció de noves sol·licituds, tot i que les peticions registrades abans de la publicació de l’edicte es tramitaran d’acord amb les bases establertes al decret. L’Executiu destaca que el programa ha tingut una alta demanda i ha contribuït de manera significativa a accelerar la digitalització del teixit empresarial andorrà, especialment de petites i mitjanes empreses.