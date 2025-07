Govern dota de 200.000 euros més el programa de digitalització d'empreses

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat ampliar la partida del programa de digitalització d'empreses en 200.000 euros per augmentar la ciberseguretat. Els 500.000 euros de la partida inicial es van esgotar al maig, després de gestionar un total de 190 sol·licituds. "Enguany la partida s'incrementa un 40% respecte als 500.000 euros de l'any anterior", ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, tot apuntant que "principalment la partida es destinarà a augmentar la ciberseguretat de les empreses, per lluitar contra els ciberatacs i blindar les empreses". Casal també ha tret pit de l'èxit del programa i ha esmentat que "és un pilar fonamental per la resiliència a nivell de país".

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha exposat que l'augment de la partida ha vingut d'altres projectes del mateix ministeri, però ha remarcat que "no deixem de fer cap altre projecte per augmentar aquest". De cara al pressupost de l'any vinent, ha apuntat que encara s'està analitzant.